Droga e pistole | blitz dei carabinieri fra Ardea Pomezia e Albano

Leggi su Ilfaroonline.it

2 dicembre 2024 –e armi: questo quanto sequestrato daidell’Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio che all’esito di un operazione hanno arrestato tre cittadini italiani – di età compresa tra i 18 e i 25 anni, tutti senza occupazione e con precedenti – gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio e di armi alterate.A seguito di un arresto peravvenuto qualche mese fa, l’analisi dei cellulari in suo possesso ha consentito di ricostruire una fitta rete di contatti. Per tale motivo, la Procura della Repubblica di Velletri ha delegato aiuna serie di perquisizioni domiciliari e veicolari, da eseguire nei comuni di.Idella Compagnia di Anzio, con il supporto del Nucleo cinofili di Roma e dei colleghi delle Compagnie del Gruppo Frascati, al termine delle operazioni hanno complessivamente rinvenuto e sequestrato 4,8 kg di hashish, divisi in confezioni da 100 g riportanti le effigi di prodotti commerciali (cioccolata, bevande ecc.