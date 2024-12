Inter-news.it - Dimarco: «Vicino a Bove, la salute viene prima di ogni cosa. Scudetto, orgoglio!»

Federicoha parlato al Gran Galà del Calcio 2024. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Sky Sportdella premiazione.LE DICHIARAZIONI – Federicosi è così espresso a Sky Sport al Gran Galà del Calcio: «Sono. Noi calciatori abbiamo agito un po’ d’istinto, abbiamo cercato di proteggerlo. Dalle notizie abbiamo saputo che si è svegliato, che è vigile. Insieme ai ragazzi della Fiorentina siamo rientrati negli spogliatoi e abbiamo cercato di rimanere insieme. Non era un momento facile, soprattutto per loro. Ci tengo a dire che quando c’è di mezzo la vita di una persona non ci sono bandiere né squadre. Questo è un messaggio da comunicare nel mondo del calcio.è motivo d’, per me vale doppio come le stelle sul petto. Vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro, siamo tutti felici di essere qui stasera.