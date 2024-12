Nerdpool.it - Black Doves – Ci sarà una seconda stagione?

Diretta da Jasmila Žbani? (Quo Vadis, Aida?),è una miniserie originale Netflix che combina elementi di thriller politico e dramma personale. Con Keira Knightley nel ruolo principale e un cast di supporto stellare, la serie esplora i legami tra amore, tradimento e spionaggio, ambientando la sua storia in una Londra oscura e spietata.Ciuna?Netflix ha già confermato unaper, annunciandolo durante l’Edinburgh TV Festival nell’agosto 2024, prima ancora del debutto ufficiale della serie. Questa decisione anticipata dimostra la fiducia del colosso dello streaming nel successo della produzione. Tuttavia, i dettagli sulla prossima, come il numero di episodi e le date delle riprese, non sono stati ancora rivelat.Con l’imminente rilascio della primail 5 dicembre 2024, i fan possono aspettarsi una trama intensa e ricca di colpi di scena, con Keira Knightley e Ben Whishaw come protagonisti.