Una scelta di vita... e di cuore. Canale, cardiologa che cura i tumori

Viareggio (Lucca), 1 dicembre 2024 – Una macchina fotografica è tra gli oggetti che custodisce gelosamente e con massima attenzione: non è una semplice macchina fotografica, bensì il dono di un paziente. Un paziente che non c’è più, ma che ha voluto attraverso i figli donargliela per ringraziare, per esprimere gratitudine a Maria Laura. È direttrice facente funzione del reparto di cardiologia dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore che si è presadi lui, senza mollare, un solo attimo. La dottoressalo racconta con emozione, con umiltà. Gli occhi azzurri si illuminano di quella passione e di quella professionalità che Maria, romana di origine dove si è laureata al Policlinico Gemelli con Attilio Maseri, scomparso nel 2021, cardiologo di fama internazionale hato tra gli altri papa Giovanni Paolo II e la regina Elisabetta II, dona ai pazienti ogni giorno.