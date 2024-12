Thesocialpost.it - Tradisco schianto frontale, è tragedia: famiglia distrutta

VOLPIANO – Una serata drammatica quella di oggi, sabato 30 novembre 2024, a Volpiano, dove un incidente mortale si è verificato sulla rampa che da corso Kant (la provinciale 40) immette su corso Europa (la provinciale 500). Uno scontrotra una Fiat 600 e una BMW ha provocato la morte di una donna e il ferimento grave del marito.Maria Grazia Dalmasso perde la vitaA perdere la vita è stata Maria Grazia Dalmasso, 77 anni, residente a Settimo Torinese, che viaggiava a bordo della Fiat 600. Accanto a lei il marito, 79 anni, estratto dall’abitacolo in gravi condizioni dai vigili del fuoco e trasportato in ambulanza all’ospedale di Chivasso. Al momento, l’uomo non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano serie.Le indagini dei carabinieriIl conducente della BMW, un 42enne di origine romena residente a Foglizzo, è rimasto illeso.