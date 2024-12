Ilgiorno.it - Torna la pioggia in Lombardia, ma dura poco. Poi ancora sole (e nebbia di sera): le previsioni meteo

Milano, 1 dicembre 2024 –di giorno, foschia oquando scende la. È questo lo scenario che ha caratterizzato il tempo in questo ultimo weekend di novembre. E non dovrebbe cambiare molto anche nei primi giorni della settimana che inizia domani, anche se una saccatura nordatlantica in approfondimento sul centro Europa dovrebbe portare a qualchegià martedì. Ma nel complesso dicembre inizia con giornate tendenzialmente stabili su tutta la regione, come conferma il bollettinoemesso da Arpa. Ma vediamo nel dettaglio come sarà il tempo nei prossimi giorni. Lunedì 2 dicembre Stato del cielo: ovunque sereno fino al pomeriggio, quindi progressivo ingresso di velature a partire dai settori alpini e prealpini in estensione anche alla pianura. Precipitazioni: assenti salvo in tardata non esclusa sotto forma di debole pioviggine sul nordovest.