Tenta di sgozzarlo per una donna

Ferrara, 1 dicembre 2024 – Un uomo scalzo e coperto di sangue che corre in strada gridando aiuto. Un secondo soggetto che fugge, allontanandosi dal luogo dell’aggressione con una bottiglia in mano. Fotogrammi del pomeriggio di sangue che si è consumato ieri in pieno centro, a due passi dal via vai del sabato. Siamo in via Cavedone, una stretta traversa che collega via Saraceno a via Carmelino. Sono le 15.30 quando la quiete della stradina viene squarciata dalle urla. A correre sull’acciottolato è un nordafricano, occhi sgranati, maglia intrisa di sangue e due tagli sul collo. Sono il risultato di una lite scoppiata con un’altra persona, che pare lui stesso abbia invitato a mangiare un boccone nel suo appartamento al piano terra della palazzina al civico 20 di via Cavedone. “Lo abbiamo visto uscire da quell’abitazione e correre verso via Carmelino – spiegano alcuni passanti che hanno assistito alle fasi finali della scena –.