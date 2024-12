Romadailynews.it - Sport: presidente ISSF, giovani tiratori cinesi hanno impressionato il mondo

Roma, 01 dic – (Xinhua) – Le performance della Cina nelle principali competizioni di tiro nel 2024 sono state straordinarie, mostrando alil talento e il professionismo dei suoiatleti, ha dichiarato ieri Luciano Rossi,della Federazione internazionaledel tiro (), in un’intervista con Xinhua. L’ha tenuto la sua assemblea generale ieri a Roma, in Italia, celebrando i traguardi raggiunti quest’anno e annunciando i suoi piani e strategie futuri. Iconquistato cinque medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo durante le Olimpiadi di Parigi, ha affermato Rossi, dimostrando che non sono solo, ma esibendo anche un impressionante livello di professionalita’ e qualita’ eccezionali in simili competizioni di altissimo livello.