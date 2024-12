Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Survivor Series 2024

Leggi su Zonawrestling.net

: War Games, il nuovo Premium Live Event della WWE va in scena alla Rogers Arena di Vancouver, in Canada, nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre. Oltre alla diretta in lingua originale del WWE Network,sarà visibile in chiaro su DMAX sabato 7 dicembre dalle 21:25, con il commento in italiano e On Demand su discovery+.La guerra delle Bloodline nei WarGames maschiliL’atteso WarGames match maschile vedrà la sfida tra le due Bloodline. Da una parte la “Original”, guidata da Roman Reigns con gli Usos (Jimmy e Jey) e Sami Zayn, a cui si è unito CM Punk grazie all’intervento di Paul Heyman. Dall’altra la “nuova” Bloodline, capitanata da Solo Sikoa con Tama Tonga, Tonga Loa, Jacob Fatu e Bronson Reed.Il WarGames femminileNel WarGames match femminile, il team composto da Rhea Ripley, Bianca Belair, Naomi, IYO SKY e Bayley (che ha sostituito l’infortunata Jade Cargill) affronterà la squadra delle campionesse mondiali Liv Morgan e Nia Jax, insieme a Tiffany Stratton, detentrice della valigetta Money in the Bank, Raquel Rodriguez e Candice LeRae.