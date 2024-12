Donnaup.it - Pasta e fagioli, il piatto salutare di autunno: per non gonfiarsi e renderla più digeribile le nostre nonne usavano questo trucchetto!

Leggi su Donnaup.it

La pancia gonfia è un problema comune che affligge molti di noi, specialmente dopo pasti ricchi e abbondanti. Uno dei piatti che spesso si finisce per evitare proprio a causa del gonfiore è la. Un vero peccato, perchéè unche richiama la tradizione, il calore dell’, ed è un concentrato di sapore e nutrimento. Ma c’è una soluzione che permette di gustarlo senza rinunciare al benessere: un piccolo trucco che può fare la differenza.Qual è il trucco per mangiaresenza? Lelo conoscevano bene!Il primo passo è scegliere con cura la tipologia di. Non tutti isono uguali quando si tratta di digeribilità. Le varietà come i cannellini o i borlotti, se ben trattati, risultano più leggeri per il nostro apparato digerente.