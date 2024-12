Oasport.it - Pagelle slalom Killington 2024: Rast completa il weekend magico. Collomb futuro azzurro, Duerr perde un’occasione

PAGELLLEFEMMINILE KILLINTONCamille10: ildella definitiva consacrazione. Ala venticinquenne svizzera si esalta. Non solo il primo podio della carriera in gigante (terza), ma oggi addiritturail tutto prendendosi anche la prima vittoria in Coppa del Mondo, recuperando due posizioni nella seconda manche. Con questo successo si porta anche in testa alla classifica di specialità e pure a quella generale. Momento.Anna Swenn Laon 7: cancella subito la brutta prestazione della scorsa settimana a Gurgl. Sa che senza Shiffrin l’occasione è ghiotta, ma nulla ha potuto contro. Alla fine è comunque un secondo posto di valore per quello che è il primo podio della sua stagione.Wendy Holdener 7: il voto è lo stesso di Swenn Laon anche perchè hanno chiuso a pari merito, ma è anche la media tra una brutta prima manche ed una seconda nella quale riesce a recuperare sette posizioni con il miglior tempo.