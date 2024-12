MOVIOLA – Lecce-Juventus | mani di Gaspar niente rigore per arbitro e Var

Leggi su Sportface.it

Episodio daincon il tocco di braccio diche ha portato alle proteste bianconere. Secondo l’Rapuano e il Var della partita non ci sono gli estremi per concedere il calcio die la decisione pare in effetti essere quella giusta. Il difensore dei salentini, infatti, tocca si col braccio, e anche decisamente aperto, ma su un pallone che arriva inaspettato dopo una deviazione del compagno Guilbert. Si tratta dunque di una deviazione col braccio che nella maggior parte dei casi risulta essere non punibile.dipere Var SportFace.