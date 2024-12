Napolipiu.com - Metro Napoli da record: premiata tra le più belle al mondo, superate New York e Pechino

Lapolitana partenopea conquista il prestigioso Prix Versailles 2024, battendopoli come New. Un nuovo successo per l’arte napoletana. Un altro straordinario successo per la città di. La stazione “Chiaia” della Linea 6 conquista l’ambito “Prix Versailles 2024“, entrando nell’olimpo delle sei migliori stazioni passeggeri al. Un riconoscimento che premia l’eccellenza artistica e architettonica partenopea, firmata dall’architetto Uberto Siola.LaChiaia, inaugurata lo scorso luglio e già fiore all’occhiello del sistemapolitano cittadino, è stata selezionata dalla giuria mondiale insieme a cinque stazioni internazionali: la Schafbergbahn Station di Sankt Wolfgang (Austria), la Bell Station di Melbourne, la Beijing Station di, la Toulouse Matabiaum di Tolosa e la Grand Central Madison di New