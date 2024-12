Unlimitednews.it - McTominay in gol, il Napoli vince a Torino e resta primo

(ITALPRESS) – Vittoria fondamentale per ilche batte 1-0 ile rimane in testa alla classifica, decisiva la rete messa a segno daneltempo. Gli azzurri si portano a quota 32 in classifica, a +4 da Atalanta e Inter, impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Roma. Prosegue il momento negativo da parte del, contestato duramente da tutto il pubblico presente: 7 sconfitte in campionato, col Genoa servirà dare un segnale importante.La squadra di Conte ha mostrato la solita solidità difensiva, dopo aver preso le misure si è acceso invece Kvaratskhelia, un fattore sulla sinistra: illampo è arrivato al 21? quando Lukaku ha cercato la deviazione di tacco, decisiva la parata di Milinkovic-Savic. Subito dopo il georgiano ha sfiorato la rete di testa, soltanto la conclusione rapida di– al 31? – ha spezzato l’equilibrio al Grande