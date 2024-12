Inter-news.it - Marotta: «Solidarietà a Bove dal mondo Inter, tutti assieme ora»

, presidente dell', ci mette la faccia dopo questa serata drammatica, con la partita contro la Fiorentina sospesa al 16' per il malore a. Ecco le sue parole a Rai Radio 1.IL RACCONTO – Giuseppemanda un messaggio dopo quanto successo in Fiorentina-: «Sono stati momenti davvero drammatici. Io ho assistito dalla tribuna, mi sono informato dal campo. Esprimo ladi tutto ilma anche deldel calcio, perché quando ci sono reazioni così bisogna essererompere la gara è il minimo che si potesse fare, poi c'è la speranza che il ragazzo si riprenda nel migliore dei modi. Ho avuto la possibilità di parlare con Daniele Pradè, la speranza è che tutto si risolva al meglio».