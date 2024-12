Metropolitanmagazine.it - Louis Thomas Buffon, chi è figlio Gianluigi Buffon e Alena Seredova

è ildi. Classe 2007, sta cercando di seguire le orme del padre nel mondo del calcio, anche se in un ruolo decisamente diverso. Apiace vedere la rete muoversi e come attaccante ha già dimostrato di avere il vizietto del gol con la primavera 2 del Pisa. In tv lo abbiamo visto qualche tempo fa a Verissimo, quando registrò un dolcissimo videomessaggio da recapitare a mamma. Un momento per dichiarare i suoi sentimenti nei confronti dei genitori, a cuisi dice estremamente grato.“Mia mamma è sempre stata serena al punto giusto e grazie all’aiuto di mio papà hanno imposto a me e mio fratello una buona educazione, che seguiamo ancora oggi. Mamma è sempre stata dolce e sempre presente”, assicura orgoglioso