La Talpa se lo avessi condotto tu non lo avrebbero chiuso in anticipo | la risposta di Paola Perego

La quarta edizione de Lasi è conclusa prematuramente, nonostante l’attesa di quasi 15 anni per il ritorno di uno dei reality più intriganti della televisione italiana, l’ultima stagione non ha saputo catturare il pubblico. Lunedì scorso, il programma è statoina causa degli ascolti bassi, segnando un epilogo amaro per la produzione di Canale 5.Durante un’intervista rilasciata a Tango,, storica conduttrice del format nelle prime edizioni, ha espresso il suo punto di vista in merito. Intervistata da Luisella Costamagna, laha dichiarato:C’erano tutta una serie di problemi. Noi Lal’abbiamo fatta in un’altra epoca, con la diretta, con lo studio, con gli opinionisti. Ormai la tendenza è quella di fare programmi in loco, tutti straregistrati.