La STORIA del GENERE SOULS fino all’ELDEN RING

Ladelè intrisa di radici profonde, strettamente legate a FromSoftware, l’artefice di questa esperienza unica. Fondata in Giappone nel 1986, FromSoftware ha costantemente sperimentato e innovato nel settore dei videogiochi, diventando un leader indiscusso del mercato e plasmando il.I primi giochi, Scrivere ladelI primi segni di ciò che definiremo in seguitolike sono emersi nei primi lavori di FromSoftware. Un esempio notevole è King’s Field, un titolo degno di nota rilasciato per la PlayStation nel 1994. Questo gioco di ruolo offre una mappa intricata, un’atmosfera misteriosa e una narrazione criptica.Non vi ricorda nulla? Ma proprio nulla?Nel 1997, Armored Core, sebbene meno-like, ha comunque consolidato la reputazione di FromSoftware nel mondo dei videogiochi.