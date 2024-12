Lanazione.it - Il dibattito sulle produzioni sostenibili

In programma oggi all’azienda agricola Pian della Chiesa a Zanego (Lerici), l’incontro dal titolo “ColtivArte-Trae ispirazione creativa” organizzato dal Ceas del Parco di Montemarcello-Magra-Vara. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto, finanziato dalla Regione Liguria, che ha come obiettivo la realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione delle istituzioni locali e della società civile sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il progetto ha visto coinvolto il Ceas del Parco inizialmente in un monitoraggio delle buone pratiche in campo dità realizzate o da realizzare dalle amministrazioni locali e dagli stakeholder di tutto il territorio dell’Area Protetta; a seguire dei momenti di sensibilizzazione rivolti ai cittadini ed alle amministrazioni locali.