Furti in casa nella Bergamasca poi l’auto si ribaltata durante l’inseguimento | due in fuga con le manette ai polsi

Treviglio, 29 novembre 2024 – Stretta in un voluminoso collare cervicale, Jara Pavez, 21 anni, di origini cilene, si presenta al banco degli imputati con la risposta pronta per ogni domanda. La giovane, arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, ha anche ricevuto una denuncia per ricettazione di presunta reva trovata addosso a lei e nelsulla quale viaggiava con due complici, poi fuggiti. Il giudice Roberto Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per la ragazza il divieto di dimora.Leggi anche: Roma, maxi furtoboutique di Valentino in centro: rubate borse per 140mila euroe l’arrestoTutto ha inizio alle 20 di venerdì, quando una chiamata al 112 segnala un furto in unadi via Merisi, a Spirano. Le telecamere di lettura targhe a Brignano Gera d’Adda identificanosospetta, una Nissan, successivamente intercettata a Caravaggio.