Lanazione.it - Fondazione Marino Marini. Il Consiglio di Stato rinvia ancora. Se ne riparla a primavera 2025

PISTOIA Un rinvio ulteriore e stavolta non per difetto di documentazione, acquisita integralmente, ma per un fatto: "La pacifica pendenza innanzi al Tar della Toscana del riscorso avverso al provvedimento prefettizio di scioglimento degli organi dellainduce ad attendere la decisione del ricorso". Ovvero: prima di un pronunciamento ulteriore e definitivo, ildisi riserva di conoscere cosa deciderà il Tribunale Amministrativo sulla legittimità o meno dello scioglimento delladi Pistoia, per via dell’evidente connessione tra ricorsi. Nessuna novità sostanziale insomma a cambiare le sorti della vicenda giudiziaria dell’ente intitolato al maestro, ma un ulteriore "limbo" che allungafino alladel– con un primo step a febbraio, quando sembra il Tar debba pronunciarsi sul commissariamento - il termine della lunga querelle e che impedisce in sostanza di mettere un punto a quello che agli occhi dei cittadini è diventato un inspiegabile garbuglio.