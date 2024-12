Lanazione.it - Firenze vista dall’alto, spettacolo unico. Torna la ruota panoramica alle Cascine

, 1 dicembre 2024 – Con l'inizio di dicembrela, con la possibilità di ammirareda un'altezza di circa 55 metri. Oggi l'inaugurazione della, che si trova in piazzale Vittorio Veneto, alla presenza della sindaca Sara Funaro. Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna si trasformano con illuminazioni speciali e mercatini in stile ‘alpino’. Un’esplosione di colori per la gioia di grandi e piccini In piazzale Vittorio Veneto si trova anche la pista di pattinaggio grande oltre 1.400 metri quadrati. Si potrà accedere all'area e fare un giro sullafino al 31 marzo, mentre la pista di pattinaggio chiuderà prima, il 19 gennaio. In generale tutta l'area presenterà molte iniziative: dmostre mercato a quelle culturali. Dal Santa Claus Village a Natalia.