Cityrumors.it - Feltri, la frase shock: “Sparerei in bocca ai musulmani”. È caos

, nuove polemiche per frasi contro i: richieste di dimissioni per il consigliere regionale lombardo di FdIA 81 anni, Vittoriocontinua a far discutere. Dopo le sue precedenti uscite contro ciclisti e politici, il direttore editoriale de Il Giornale e consigliere regionale lombardo di Fratelli d’Italia è finito di nuovo sotto accusa per dichiarazioni pesantissime. Intervistato a La Zanzara su Radio24, ha parlato così dei: “Gliin. Non mi vergogno affatto di considerarli razze inferiori”., la: “inai”. È(Ansa Foto) – Cityrumors.itL’intervento, come prevedibile, ha scatenato l’indignazione generale. Rispondendo alle domande di Giuseppe Cruciani e David Parenzo,si è anche pronunciato sul caso di Ramy Elgaml, il 19enne morto a Milano in un incidente durante un inseguimento della polizia.