Eccellenza Il Fabriano Cerreto viene raggiunto nel finale | 1-1 col Montegranaro

La squadra di Caporali senza quattro titolari passa in vantaggio con Gori, poi espulso per un severo doppio giallo. I gialloblù pareggiano in zona Cesarini con Tonuzi, 1 dicembre 2024 – Il gol di Tonuzi prolunga il digiuno di vittorie in casa del.Finisce 1-1 fra i biancorossoneri e iluna partita nel complesso equilibrata ma che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Caporali, in vantaggio a metà ripresa col rigore di Gori (foto primo piano) e poi ordinati nelquando restano in inferiorità numerica per l’espulsione dello stesso centrocampista che genera polemiche anche nel post-partita.I padroni di casa si vedono costretti a rimandare l’appuntamento con la vittoria casalinga, che manca dal 6 ottobre, in pieno recupero, quando Tonuzi fa 1-1 battendo al volo a centro area sugli sviluppi di un corner.