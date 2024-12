Lanazione.it - Dalla Spezia un’altra nave alla marina del Qatar

Fincantieri ha consegnato venerdì nello stabilimento di Muggiano (La), "Al Fulk", l’unità anfibia (LPD-Landing Platform Dock) commissionata dal ministero della Difesa delnell’ambito del programma di acquisizione navale nazionale. Si tratta dell’ultima unità costruita per ladel, oltre alle quattro corvette della classe "Al Zubarah" e i due pattugliatori (OPV-Offshore Patrol Vessel) della classe "Musherib", già consegnate al Paese. Laha una lunghezza di circa 143 metri, una larghezza di 21,5 metri e può ospitare circa 550 persone a bordo. "Al Fulk" è dotata anche di un ampio ponte di volo in grado di ospitare elicotteri NH90, un garage con due rampe carrabili e un bacino internogabile in grado di accogliere mezzi da sbarco.cerimonia di consegna hanno partecipato, tra gli altri, il Capo di Stato Maggiore delladel, Staff Major General Abdulla Bin Hassan Al Sulaiti e il Direttore del Personale dellaMilitare, ammiraglio di Squadra Andrea Gueglio, accolti dall’a.