Oasport.it - Come sta Mikaela Shiffrin? Arriva un video rassicurante dall’ospedale

Leggi su Oasport.it

Sembrava tutto apparecchiato per la festa. Quelle 100 vittorie che mai nessuno sciatore in Coppa del Mondo, uomo o donna, ha mai raggiunto nella storia. Per la verità la svedese Sara Hector stava rendendo la vita tremendamente difficile, perché restavano appena 17 centesimi di vantaggio adopo il secondo intermedio della manche conclusiva. Poi la tremenda e rovinosa caduta, che ha fatto calare letteralmente il gelo sulle tribune. Migliaia di voci festanti, pronte ad inneggiare alla beniamina di casa sulle nevi di Killington, improvvisamente si sono ammutolite all’unisono in un silenzio assordante.Quite the bummer at the world cup today. Though there hasn’t been official word yet as to’s condition, she won’t be going for the 100th win tomorrow. Best wishes to her for a quick rebound.