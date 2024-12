Lanazione.it - Calcio Uisp: la cinquina di Llozhi e la zampata del Comano

La Spezia, 1° dicembre 2024 –fanella goleada dell'Avosa contro il fanalino Levanto, ma non basta, perché la leader Leta Scp supera in trasferta La Gira O.F. Chelli e resta al comando con due punti di vantaggio nel Girone 1 del campionato calcistico a 7 della. Nella nona di andata della kermesse curata dalla Lega della Spezia e della Valdimagra, anche Aurora e Locanda Alinò non perdono colpi. GIRONE 1 Risultati: Saja Srl-Sesta Godano 4-2 (Paloka E. (2), Chierici T. (2); Visigalli E., Taddei D.), Real Dlf Pizzeria Chiara-Vf Alino 1-9 (Rabà G.; Novani R. (4), Cattabiani A. (3), Marozzi M., Garofano D.), Avosa-Levanto 11-1 (E. (5), Bellettini S. (3), Lala D. (2), Meta D.; Delmedico G.), Realchiappa Progetto Appalti-Aurora Ponteggi 3-7 (Addis S. (2), Shabanaj G.