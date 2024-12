Unlimitednews.it - Bonelli “Al Centrosinistra manca una regia comune”

ROMA (ITALPRESS) – “L’opposizione? Non c’è dubbio che non stia bene.una, a cominciare dal Parlamento. Di recente abbiamo presentato, tutti insieme, un emendamento sulla sanità alla legge di bilancio. Bisogna farlo di più”. Così, in una intervista a la Repubblica, Angelo, rieletto al congresso dei Verdi co-segretario insieme a Fiorella Zabatta.In merito alle divisioni in Europa: il Pd ha votato von der Leyen, Avs e M5S no, commenta: “Non potevamo legittimare la politica dei due forni, che ha finito per sdoganare l’estrema destra”.dice di temere “un arretramento sul clima e sui diritti. In estate avevamo guardato con favore alle proposte programmatiche, poi il Ppe ha fatto un’intesa con l’estrema destra che per noi è irricevibile”. Ed alla domanda se Conte fa bene ad attaccare Schlein per questo voto, risponde: “Non mi permetto di giudicarlo.