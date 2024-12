Thesocialpost.it - Ballando con le stelle, Mariotto si alza ed esce improvvisamente dallo studio: “Incredibile, se n’è andato!”. Milly sconvolta, dopo si scopre tutto

L'ultima puntata di Ballando con le stelle ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, regalando emozioni, colpi di scena e polemiche. La serata si è aperta con la gara per il ripescaggio delle coppie eliminate, che ha visto trionfare Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Niente da fare, invece, per Nina Zilli, costretta a ritirarsi a causa di un nuovo infortunio. Federica Pellegrini e l'imprevisto con il maestro di ballo Tra i momenti clou della serata, il debutto di Federica Pellegrini con un nuovo maestro di ballo. Il suo partner designato, Simone Peron, è stato però messo fuori gioco da una lesione muscolare.