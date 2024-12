Dilei.it - Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto abbandona lo studio in diretta, cos’è successo?

Il 30 novembre 2024 è andata in onda una nuova seguitissima puntata dicon le, che ha intrattenuto il pubblico con numerosi colpi di scena. Dopo l’allontanamento di Angelo Madonia, avvenuto nel corso della settimana, e l’arrivo di Samuel Peron, la produzione si è vista costretta a sostituire anche quest’ultimo ballerino, con Pasquale La Rocca, a causa di un complicato infortunio, che ha colpito l’amato maestro di danza veneto.Ma ancora Sonia Bruganelli è stata, nuovamente al centro di una polemica con la giuria e Nina Zilli ha lasciato, definitivamente, la competizione, a causa di nuove complicazioni mediche.Oltre ai colpi di scena, che hanno visti coinvolti, in prima persona, i concorrenti del dancing show, anche un giurato,, è riuscito a stupire tutti,ndo il programma televisivo poco dopo la mezzanotte, quando, ancora la gara di ballo e latelevisiva era in pieno svolgimento.