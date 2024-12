Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti si sposa: la romantica proposta di matrimonio a Londra e l’anello di diamanti

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 1 dicembre 2024 –ha detto “sì”. “I said YES in the place where we fell in love. Ti amo per sempre @kingcerz”: è questa la didascalia con cui la figlia di Erose Michelle Hunziker ha annunciato questa mattina di aver ricevuto e accettato una dolcissimadida parte del compagno, Goffredo Cerza. Ventisette anni lei, ventotto lui,e Goffredo stanno insieme dal 2018 e nel marzo 2023 hanno avuto il piccolo Cesare. E c’era anche lui a, dove papà Goffredo ha deciso di chiedere la mano dinel più classico e romantico dei modi: in ginocchio con uno stupendo anello di. Unache la ragazza evidentemente non si aspettava vista la reazione. Unafinalmente “autentica”, come ormai sui social non se ne vedono più.