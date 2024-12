Ilgiorno.it - Apf Valtellina: per un lavoro assicurato

Benvenuti dove il "fare" è il miglior modo per imparare. È, questa, la filosofia che sta alla base dei corsi di Apfche ieri l’altro a Sondrio, con il primo dei tre open day in programma studenti e famiglie alle prese con la non semplice scelta del "dopo" le scuole medie hanno avuto l’opportunità di conoscere. Ieri l’altro e venerdì 13 dicembre sempre a Sondrio focus sui corsi e gli spazi dedicati alla formazione in ambiti quali la ristorazione, i servizi di sala e bar, la moda, l’edilizia, l’agricoltura, l’allevamento e il benessere, mentre il 14 sarà la volta della sede di Sondalo che aprirà le porte per presentare i corsi in trasformazione agroalimentare, benessere e ristorazione. "Apfè il punto di riferimento per la formazione professionale sul territorio – tiene a sottolineare il presidente Elio Moretti - Il nostro obiettivo è quello di consentire ai nostri studenti di sviluppare competenze trasversali e specifiche, fondamentali per costruire una carriera solida e soddisfacente".