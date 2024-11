Verso Fiorentina-Inter | Acerbi e Carlos Augusto KO

Leggi su Ilnerazzurro.it

Non ci sono buone notizie per Simone Inzaghi in vista del match del “Franchi” in programma domani alle 18. Dopo il forfait di Pavard, infatti, non saranno della gara neanche. In difesa, quindi, scelte quasi obbligate per il tecnico nerazzurro, che avrà a disposizione solo quattro difensori di ruolo (più l’adattato Darmian).KOnon ha recuperato a pieno dalla contrattura subita nel match contro l’Hellas Verona, per questo rimarrà a Milano per evitare rischi inutili data la grande quantità di match che attende l’nelle prossime settimane., invece, rimarrà ai box per un affaticamento dopo essere rientrato a distanza di un mese dall’infortunio contro lo Young Boys. Anche per lui si è preferita una strategia conservativa per evitare ulteriori rischi.