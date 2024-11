Ilfattoquotidiano.it - Un’altra emergenza idrica in Sicilia: in 18 Comuni tracce di salmonella. Siccità, a Enna i sindaci occupano la diga: “Basta acqua a Caltanissetta”

Accompagnare gli alunni della scuola primaria in bagno e stare attenti che, dopo avere lavato le mani, non si tocchino le labbra e il viso. È questa una delle raccomandazioni data dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, agli insegnanti della frazione di Fulgatore, dopo l’allarmerilevata nei campionamenti dicque, la società che gestisce il servizio idrico. Dopo i livelli di arsenico in eccesso rilevati nelle tubature a Nizza di, nel Messinese, che ha costretto il sindaco, Pietro Briguglio, a dichiarare la non potabilità dell’, adesso un nuovo allarme, sebbene di diversissima natura, coinvolge ben 18nel Trapanese e 3 della provincia di Agrigento. L’ennesimo caso in una Regione flagellata dall’. E che nella provincia diha portato idi cinquea occupare il potabilizzatore dellaAncipa: vogliono sia sospesa l’erogazione verso alcuni centri della provincia di