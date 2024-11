Oasport.it - Speed skating, Davide Ghiotto cede ad Eitrem per mezzo secondo: 2° in Coppa del Mondo a Pechino

Leggi su Oasport.it

Non si ripetenella seconda tappa delladel2024-2025 di: dopo la vittoria di Nagano l’azzurro viene battuto al NationalOval di, in Cina, dal norvegese Sander, che lo supera nel confronto diretto. Decima piazza per Michele Malfatti.Per il 30enne vicentino si tratta del quindicesimo podio individuale sul circuito maggiore: il vincitore delladellong distances 2023-2024, però, quest’oggi deve inchinarsi al norvegese Sander, che lo batte nella sfida andata in scena nell’ultima serie della gara.Nel lungo duello fianco a fianco tra i due l’azzurro riesce a mettersi davanti all’avversario soltanto al termine del quinto e del settimo giro, e pur restando sempre incollato al norvegese, alla fine devere: perarriva il successo con il crono di 6:09.