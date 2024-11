Iltempo.it - "Se danneggi, ti arresto e ti metto in carcere": Gratteri durissimo

Leggi su Iltempo.it

Nicolacon i manifestanti violenti, sorprende Corrado Formigli. Ospite di Piazza Pulita su La 7, il procuratore di Napoli ha infatti analizzato le manifestazioni di qualche settimana fa e gli atti di violenza nei confronti delle forze dell'ordine da parte di alcuni dei partecipanti ai cortei durante ad esempio il “No Meloni Day”. “Posso dire che ad esempio che se io vedo i black bloc che prendono un cartello a stradale e lo lanciano contro i poliziotti, io lì tranquillamente prevederei l'in flagranza”: è unche vuole il pugno duro contro i violenti. Il magistrato non nega ovviamente il diritto a manifestare: “tutti devono manifestare, devono avere la possibilità di dissentire rispetto alla maggioranza – spiega al conduttore – Anche sul piano della guerra, ci deve essere la possibilità sia per gli israeliani che per i palestinesi di contestare.