Ribaltone Juventus Thiago Motta è netto | l’annuncio non lascia dubbi

Lagiocherà domani contro il Lecce, ma primaha annunciato unche ha spiazzato tutti.Dopo il pari rimediato nello scontro diretto di settimana scorsa contro il Milan di Paulo Fonseca, laha pareggiato per 0-0 anche in Champions League. Mercoledì, infatti, la ‘Vecchia Signora ha ottenuto un punto dalla difficile trasferta contro l’Aston Villa guidato da Unai Emery.non(LaPresse) tvplay.itIl club inglese, di fatto, ha avuto più opportunità dellache, però, ha dovuto giocare quest match così importante con tantissime assenze. Basti pensare che, visto l’infortunio di Dusan Vlahovic, ha dovuto schierare sin dal primo minuto Weah come prima punta.Archiviato il match di Champions League contro l’Aston Villa, dunque, ladomani andrà in scena allo Stadio Via del Mare per sfidare il Lecce di Marco Giampaolo.