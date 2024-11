Lanazione.it - Restyling Franchi, entra in scena Commisso. Funaro: “Passo importante”

Firenze, 30 novembre 2024 - La notizia è di quelle importanti. Roccopotrebbe essere interessato a partecipare aldel. Giovedì scorso è partita la mail della Fiorentina diretta a Palazzo Vecchio. Mittente il direttore generale del club viola Alessandro Ferrari, su chiaro input di Roccoche ha fatto richiesta di accesso alla documentazione di appalto in vista di un bando per il project financing sullo stadiodi Firenze, quest'ultimo da mesi sottoposto a lavori di. La notizia è stata riportata stamani dal Corriere Fiorentino ed è stata confermata in giornata dalla stessa Fiorentina e dal Comune di Firenze. Con questa iniziativa il proprietario del club viola potrebbe intervenire economicamente per aiutare a trovare i fondi che mancano al completamento della riqualificazione dello stadioe, dunque, a una conseguente accelerazione dei lavori.