Raid contro Seta l’arresto Incastrato un ex dipendente Fu licenziato per stalking

Era statodall’azienda dopo aver stalkerizzato la sua ex fidanzata e collega di lavoro. Per vendicarsi, nonostante i 18 anni vissuti proprio all’interno di quella stessa azienda, ha danneggiato 51 autobus e, in un secondo episodio, ha cercato di appiccare un incendio all’interno del deposito dei mezzi. Grazie a minuziose e celeri indagini coordinate dalla procura della Repubblica i carabinieri del nucleo investigativo, ieri mattina hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Gip nei confronti del responsabile degli atti vandalici commessi ai danni di. Episodi che avevano destato un certo allarme non solo tra i dipendenti ma anche tra i cittadini. In manette è finito un 60enne reggiano, accusato di tentato incendio aggravato e danneggiamento aggravato.