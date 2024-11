Gamberorosso.it - "Qui in Russia la cucina si è adeguata alle sanzioni. I pomodori uzbeki sono più dolci di quelli italiani". Parla lo chef Emanuele Pollini

Tre ristoranti all'attivo, due a Londra e uno a Mosca, e altri in arrivo:è uno dei grandi nomi dellaitaliana nel mondo. La sua base operativa è Oltremare, nella capitale, dove è arrivato quasi 10 anni fa, alfiere di Carlo Cracco che qui ha aperto Ovo al secondo piano dell’Hotel Lotte. Talento e intraprendenza l'hanno portato nel 2020 a viaggiare in autonomia, dopo un lungo percorso al fianco dellovicentino. Laè entrata nel suo cuore, al punto da decidere di farne la sua sede stabile, anche se le sue attività non vedono confini: le prossime aperture (con lo stesso gruppo con cui ha aperto a Mosca) lo vedranno impegnato a Los Angeles, Dubai, Marbella e non potrebbe finire qui: «si stanno aprendo altri orizzonti in Arabia Saudita e a Londra con un altro concept più orientato alladi mare e con le classiche tradizioni dellaitaliana».