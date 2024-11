Anteprima24.it - Ondata di furti nella notte: raid al Rampone, saccheggiate anche due attività commerciali

Tempo di lettura: 2 minutiLadri ancora in azione in provincia di Benevento. Nelle ultime ore, si sono registrati episodi simili tra il rione Ferrovia di Benevento, il comune di Calvi e Apice che hanno visto ignoti agire con modalità rapide e studiate.Il primo episodio si è verificato presso l’Istitutodi Benevento. I malviventi, approfittando delle ore notturne, hanno eluso i sistemi di sicurezza e hanno saccheggiato un distributore automatico all’interno della struttura. Nonostante il sistema di allarme sia scattato, i controlli sono arrivati troppo tardi, permettendo ai ladri di dileguarsi con il bottino. In provincia, invece, è stata colpita un’commerciale a Calvi. I ladri, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti all’interno del locale, asportando attrezzature da lavoro e cinque quintali di olio motore.