Lettera43.it - Milano, denunciato lo chef Simone Rugiati: urlava per strada brandendo un coltello

Lo, volto televisivo noto per i programmi sulla cucina, è statodopo una lite con alcuni residenti del condominio dove sorge il suo locale per eventi milanese Food Loft, che ha richiesto l’intervento del 112. I fatti sono avvenuti in zona Sarpi, la Chinatown della città.è statoper porto abusivo d’armiAlla base vecchi ruggini con i condomini, culminata in una nuova lite a causa dei rumori provenienti dal locale dello. Attorno alle 23,è uscito in, visibilmente alterato,unda cucina e urlando contro i condomini, affacciati ai balconi. Giunti sul posto, i militari del Nucleo radiomobile hanno proceduto col sequestro delè statoa piede libero per porto abusivo d’armi.Articolo completo:loperundal blog Lettera43