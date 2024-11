Lanazione.it - Luminarie in centro e nei quartieri: "Il Natale c’è, nonostante i problemi. Vincono ascolto e collaborazione"

Leggi su Lanazione.it

Mercatini, videomapping, maxi cuore luminoso, albero extra large, pista del ghiaccio, street food, visite guidate, concerti, mostre. Tranquilli, "ilc’è, fatto non scontato visto che c’erano criticità da risolvere nel giro di pochi mesi, date anche dall’accavallamento delle date di Eurochocolate con l’allestimento della grande cornice festiva". Parole della sindaca Vittoria Ferdinandi, che ieri, con gli assessori Andrea Stafisso e Fabrizio Croce, Giacomo Giorgi in rappresentanza del Post, Lucia Boccolini, amministratrice di Magenta Events, Paolo Mariotti e Alessandro Granieri, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consorzio Perugia in, ha illustrato il calendario di eventi e iniziative che caratterizzeranno la tornata natalizia del 2024-2025. "Il– ha proseguito la sindaca - riguarderà non solo il, ma anche i borghi e itoccando tutte le nostre comunità.