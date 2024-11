Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: Ferrari in cerca di risposte, dalle 15.00 la Sprint Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.47 Ci si aspetta un po’ di graning e vedremo quale sarà illlo. 19 giri da affrontare tutto d’un fiato.14.46 Momento importante, come detto, sarà il via. Lando Norris, visto che il Mondiale piloti è andato già a Max Verstappen, potrebbe competere forse in maniera più leggera.14.45 Attenzione al vento forte, che potrebbe favorire i sorpassi in curva-1, vista la direzione da cui spira.14.44 Mercedes, come detto, andrà osservata con attenzione. Russell è in grande forma.14.42 Un momento importante sarà anche la partenza, considerando anche come il degrado delle mescole vada a condizionare il rendimento della.14.41 Bisogna valutare anche l’incidenza del vento nel corso della, considerando anche quanto è accaduto ieri.14.39 Temperature che dovrebbero venire incontro alle esigenze dellain vista della, vedremo.