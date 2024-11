Ilfoglio.it - Lavoro, relazioni, tempo libero. Vivevamo nell’età dell’oro e non lo sapevamo

Leggi su Ilfoglio.it

Il meglio è alle spalle. Sta andando tutto in vacca, alle ortiche. A schifìo. Sì, ogni epoca ha detto alla successiva “fate pena!” ma adesso qualcosa s’è inceppato veramente, la prova è il fatto che i populisti vincono ovunque le elezioni ma non a un giro solo, vuol dire che neanche la consapevolezza maturata a delusioni funziona. Ergo qualcosa non va. Tutto peggiora. Siamo entrati nell’“Enshittocene”, l’èra in cui ogni progresso si trasforma in munnèzza. Ogni cosa, in una linea immaginaria che va da “quello che mi piace” a “quello che mi serve” – da Instagram all’intelligenza artificiale – viene lentamente trasformata in porcheria. Il termine “enshittification”, la caduta a picco di una piattaforma, descrive il declino generale verso l’insensatezza, il Macquarie Dictionary l’ha eletta parola dell’anno.