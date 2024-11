Iodonna.it - I piedi in inverno non devono essere dimenticati: dal pediluvio alla maschera ad hoc, in pratici calzini o fai-da-te, con burro di karitè e olio, ecco la beauty routine

Leggi su Iodonna.it

Con la scusa che sono nascosti da calze e scarpe, solitamente inci si prende meno cura dei. Lasciando che secchezze e ruvidità abbiano la meglio, soprattutto sui talloni. Eppure, basta poco. Un semplicerilassante nel weekend, ideale dopo una giornata trascorsa ino all’aperto al freddo, o una classica, fai da te o già pronta, possono rimettere in forma le estremità. Anche se nascoste negli stivali. Skincare green: 5 superfood autunnali per viso e corpo X Leggi anche › Come curare iin base allo sport che si pratica.