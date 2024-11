Sport.quotidiano.net - I brianzoli. Monza, derby atteso come una finale. Caldirola per Izzo, Sensi ancora fuori

Alessandro Nesta ha chiuso con il passato: nessuna malinconia del giocatore che era, nessun album dei ricordi da sfogliare in continuazione, solo adrenalina che oggi sfoga bene nell’area tecnica, concentrato sul presente. Quindi, ci pensiamo noi: novembre 2011, Milan-Barcellona 2-3 a San Siro, notte di Champions, notte di stelle, l’ultimo incrocio sul campo tra lui e Cesc Fabregas. Quella volta Nesta, maglia rossonera numero 13, aveva un gran bel da fare per contrastare quel calcio "spagnoleggiante", fatto di possesso palla di qualità, che sono un po’ le caratteristiche che si ritroverà di fronte oggi, in quelmai giocato in Serie A, ma cosìche in città non si parla d’altro da quando era ormai chiaro il quadro delle partecipanti a questo campionato. Saranno in 700 inel settore sul lago, tutto esaurito per un appuntamento che sa quasi di partita secca:se bastasse una vittoria oggi per rimettere ogni cosa al proprio posto.