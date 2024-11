Top-games.it - I 5 migliori videogiochi action +2

I buoni cari vecchisono tra i giochi più apprezzati dal grande pubblico, che siano picchiaduro a scorrimento o hack n slash ci piacciono per via della loro freneticità e per la spettacolarità dell’azione. Oggi vogliamo fare una classifica dei 5+2.Heavenly Sword, uno deipurtroppo dimenticatiSviluppato da Ninja Theory e disponibile in esclusiva su PlayStation 3, Heavenly Sword è uno di quei giochi ingiustamente dimenticati ma che aveva un carisma unico.Personaggi doppiati da attori famosi, che prestano anche le loro fattezze risultano davvero convincenti con delle espressioni facciali all’avanguardia. Il gioco inutile dirlo è davvero una piccola perla.Lollipop Chainsaw, stravagante e divertenteOk sappiamo cosa pensate di questo gioco, ma al di là dell’essere trash e pacchiano, Lollipop Chainsaw risulta davvero divertente nella sua semplicità.