Anticipazionitv.it - Grande Fratello: addio a Signorini? Chi potrebbe sostituirlo

Leggi su Anticipazionitv.it

Ilè ormai da settimane al centro dell’attenzione per i suoi ascolti deludenti. Il reality di Canale 5, condotto da anni da Alfonso, fatica sempre di più a trovare una collocazione stabile e a conquistare il pubblico. Episodio dopo episodio, i dati auditel registrano cali preoccupanti, tanto che si parla di una possibile rivoluzione per cercare di invertire la rotta.: ascolti in calo e critiche al formatIl reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, sembra non riuscire a decollare nella sua attuale edizione. La mancanza di dinamiche originali e la presenza di personaggi controversi sono stati tra i principali motivi di critica, sia da parte del pubblico che degli addetti ai lavori. Il rischio, puntata dopo puntata, è quello di registrare nuovi record negativi, una situazione che sta spingendo gli autori a valutare soluzioni drastiche.