Quotidiano.net - Due finestrelle e numeri illuminati. Ruggenti ’70 e ’80

Un viaggio a ritroso nel tempo, dagli anni 70 per arrivare agli 80, quando gli orologi adottano il display e la lettura dell’ora è digitale in formatoco. Tutti ricorderanno le due, una per le ore e l’altra per i minuti, con i. È subito un successo, soprattutto tra i giovani che iniziano a preferirli alle tradizionali lancette. Oggi, perfettamente in linea con la passione per il vintage (dall’arredamento all’abbigliamento, all’orologeria), alcune Maison ripropongono in chiave contemporanea dei best seller digitali, in un perfetto esercizio di recupero di stile e design. Modelli identici agli originali, dallo stesso appeal e che strappano sempre un sorriso a chi, soprattutto, nei’70 e ’80 c’era. Per esempio, è stato prodotto dal 1976 al 1978 il Casquette di Girard-Perregaux, che ne ha realizzati 8.